Ferguson, migliorano le sue condizioni

Migliorano le condizioni di Sir Alex Ferguson che ha ripreso conoscenza dopo l'emorragia cerebrale accusata sabato scorso. Amici dell'ex manager del Manchester United hanno rivelato alla stampa britannica che Ferguson, dopo il risveglio post-operatorio, ha chiacchierato con amici e familiari, seduto sul letto d'ospedale dove resta ricoverato. Ma la notizia trapelata dal Salford Royal Hospital per il momento non è stata confermata né dalla famiglia né dallo United, che ha chiesto ai media il massimo rispetto della privacy. "La prognosi è incoraggiante, e i suoi più stretti amici del mondo del calcio vengono tenuti aggiornati", ha confidato una fonte al tabloid Sun. Ferguson è stato ricoverato d'urgenza nella mattinata di sabato mattina, e immediatamente sottoposto ad un'intervento d'urgenza: da allora si trova ricoverato in un reparto di terapia intensiva.