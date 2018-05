Champions, all'arbitro Mazic la finale Real-Liverpool

Il serbo Milorad Mazic arbitrerà la finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, in programma il 26 maggio allo stadio olimpico di Kiev. La scelta della commissione arbitrale e' caduta sul 45enne direttore di gara che quest'anno ha diretto 4 partite di Champions, tutte nella fase a gironi (tra cui Roma-Atletico Madrid e Juventus-Barcellona) e la prossima estate andrà in Russia per i Mondiali. A completare la terna tutta serba, come quarto uomo il francese Clement Turpin. L'olandese Bjorn Kuipers arbitrerà invece la finale di Europa League tra Atletico Madrid e Marsiglia, in programma il 16 maggio a Lione, in Francia. Per Kuipers, 45 anni, arbitro internazionale dal 2006, è la seconda finale di Europa League, dopo quella che decretò la vittoria del Chelsea nel 2013 contro il Benfica. Nel 2014 ha diretto la finale di Champions tra Real Madrid e Atletico.