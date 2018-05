Emorragia cerebrale per sir Alex Ferguson, operato d'urgenza

Sir Alex Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. 'L'operazione è andata bene, ma ora è in terapia intensiva. La famiglia chiede il rispetto della privacy', fa sapere il club dei Red Devils. Ferguson ha lasciato il calcio giocato nel 2013 dopo 26 anni alla guida dello United con cui ha vinto tutto il possibile: 13 Premier League, 5 Coppe d'Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Champions League, una Coppa delle Coppe, un Mondiale per club, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, 10 Community Shield.