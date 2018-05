Serie A: scudetto Champions e salvezza, le volate finali

La Juve va in campo stasera col Bologna, e dà il via a uno sprint che tra scudetto, posti in Champions e salvezza puo' già definire i suoi verdetti. Ecco il quadro dello sprint finale.

CORSA SCUDETTO:

- stasera: Juventus-Bologna (alle 20,45)

Domenica 6 maggio: Napoli-Torino (alle 15)

- Domenica 13 maggio (alle 15): Roma-Juventus Sampdoria-Napoli

- Domenica 20 maggio (alle 20,45): Napoli-Crotone Juventus-Verona.

CORSA CHAMPIONS

- domani: Udinese-Inter (alle 12,30) Lazio-Atalanta (alle 15) Cagliari-Roma (alle 20,45)

- Domenica 13 maggio (alle 15): Roma-Juventus Inter-Sassuolo Crotone-Lazio

- Domenica 20 maggio (alle 20,45): Lazio-Inter Sassuolo-Roma

LOTTA SALVEZZA.