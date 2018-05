Diritti tv, decisione giudice tra lunedì e mercoledì

Potrebbe arrivare lunedì prossimo o comunque entro mercoledì la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. E' quanto si è saputo dopo l'udienza di discussione delle parti di oggi.



Il presidente della Sezione impresa Claudio Marangoni potrà decidere di confermare il provvedimento già preso di sospensione o di annullarlo. E' chiaro che se decidesse di confermarlo, ritenendo fondate le istanze di Sky ribadite anche oggi dai legali in udienza, dovrà indicare nelle motivazioni quali punti del bando risultano critici e illegittimi e in quel caso il gruppo spagnolo, poi, dovrà tenerne conto nell'eventualità di un nuovo bando. Oggi il confronto tra le due parti in udienza ha avuto anche una coda polemica, tanto che è stata necessaria una verbalizzazione di una parte della discussione. Sky ha ottenuto dal giudice l'ordinanza cautelare di sospensione, il 16 aprile, contestando, tra le altre cose, i minimi d'asta tenuti segreti e i pacchetti con eventi da 270 minuti, con telecronaca della partita, interviste e raccolta pubblicitaria a cura della società spagnola che così - questa è la tesi dell'emittente - agirebbe non da intermediario indipendente, ma da vero e proprio attore nel mercato degli operatori della comunicazione. Secondo Sky, va verificata dal punto di vista della legittimità l'aderenza del bando del gruppo spagnolo alle leggi italiane: in particolare, la legge Melandri e le recenti indicazioni dell'Antitrust. Tra l'altro, in pratica non c'è giurisprudenza nel settore civile sulla compravendita dei diritti tv del calcio. L'unico precedente risale al 2010 quando fu lo stesso giudice Marangoni a respingere il ricorso cautelare di Conto Tv che chiedeva la sospensione degli effetti del contratto tra la Lega calcio e Sky per la trasmissione delle partite di Serie A.



Malagò, è l'unica cosa che mi preoccupa - "L'unica cosa che veramente mi preoccupa è se non si trova una soluzione definitiva, nel giro di pochissimi giorni, alla questione dei diritti tv perché è qualcosa che non rientra nelle mie possibilità di soluzione, salvo l'opera di mediazione". Lo dice il presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, a margine della Giunta. "Oggi - prosegue il capo dello sport italiano - il tribunale sta analizzando il ricorso di Sky e già questa potrebbe essere una risposta. È chiaro che se si riconosce che quei pacchetti sono assolutamente leciti e ineccepibili giuridicamente, cadrebbe in automatico la motivazione che ha dato Mediapro per non dare la fideiussione. L'auspicio è che prima dell'assemblea di lunedì pomeriggio si abbia la sentenza".