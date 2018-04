L'Inter attacca, cose inaccettabili

"Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi": lo dice l'ad nerazzurro Alessandro Antonello a Inter Tv, commentando l'arbitraggio di Daniele Orsato di Inter-Juventus. "Quello che è successo - aggiunge - è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80 mila persone allo stadio, da 170 paesi collegati e 700 milioni di persone. Non e' stato uno spot positivo per il calcio italiano. Anzi, forse è stata una eurofiguraccia. Abbiamo rivisto tutti gli episodi e non riusciamo a spiegarci come mai nella stessa partita siano stati usati due pesi e due misure. Nel mondo del calcio - ha aggiunto Antonello - molte cose stanno cambiando ma sembra che alcune di queste rimangano invariate. Noi, comunque, siamo orgogliosi della nostra storia".