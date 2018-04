Serie A: Torino Lazio 0-1, biancocelesti riagganciano la Roma

Torino-Lazio 0-1LA CRONACA DELLA PARTITA nel posticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A.



La Lazio batte in trasferta il Torino (1-0), con un gol di Milinkovic-Savic all'11' della ripresa, e aggancia la Roma al terzo posto nella classifica del campionato di calcio di Serie A. Adesso le due romane vantano un eloquente +4 sull'Inter, che è quinta e momentanemente fuori dalla Champions League. Lazio e Roma con 70 punti, nerazzurri fermi a 66. Nel corso del match dello stadio Grande Torino, la Lazio ha pure sbagliato un rigore con Luis Alberto al 23' del primo tempo: bravo il portiere dei granata Sirigu a bloccare il tiro.

LE AZIONI PIU' IMPORTANTI E I GOL



90' + 6 Da Torino abbiamo finito, appuntamento ai prossimi live!

90' + 5 Milinkovic-Savic decide una partita fondamentale per la rincorsa alla Champions League. Preoccupazione per le condizioni di Immobile, uscito nel primo tempo.

90' + 4 FINITA!

90' + 1 Quattro minuti di recupero.

88' Grande occasione per Murgia, ma nulla di fatto.

82' AMMONIZIONE per Strakosha per perdita di tempo.

79' SOSTITUZIONE: Lukaku in campo al posto di Luis Alberto.

77' SOSTITUZIONE: in cambio Niang al posto di Rincon, per un Torino iperoffensivo.

76' AMMONIZIONE per Marusic.

73' Milinkovic-Savic tenta la conclusione improvvisa: nulla di fatto.

71' Grandissima occasione per Caicedo, Sirigu se la cava con i piedi.

69' Importantissimo salvataggio di Murgia da ultimo uomo: la Lazio si salva.

67' Ljajic a Iago Falque che va al tiro: Sirigu c'è.

64' Bel pallone per Caicedo, che però sfiora solo la traversa.

62' SOSTITUZIONE: Iago Falque al posto di Edera.

59' Corner Torino, colpo di testa di Molinaro e Strakosha alza sopra la traversa.

57' Angolo di Luis Alberto, perfetta incornata del serbo che batte Sirigu.

56' GOL! Milinkovic-Savic porta in vantaggio gli ospiti! Torino-Lazio 0-1!

54' AMMONIZIONE per Baselli, falloso su Lucas Leiva.

51' Punizione Lazio, mal sfruttata da Luis Alberto.

49' AMMONIZIONE: Caicedo prende velocità e Moretti lo stende. Giallo per lui.

46' SOSTITUZIONE: subito in campo Caceres al posto di Radu, che non era al meglio.

46' INIZIO SECONDO TEMPO.

45' Resiste lo 0-0, Sirigu ha parato un rigore a Luis Alberto. Immobile infortunato e uscito dal campo in lacrime.

45' FINE PRIMO TEMPO.

43' AMMONIZIONE per Milinkovic-Savic per proteste.

40' Milinkovic-Savic in area con il pallone, N'Koulou recupera e questa volta lo ferma in maniera non fallosa.

36' Corner Torino: lo batte Edera, Murgia allontana.

33' Ljajic prova a spaventare la retroguardia della Lazio, Luiz Felipe chiude.

30' Partita ora molto spezzettata, senza grandi occasioni.

27' Rincon cerca De Silvestri, chiude Marusic.

25' Ci prova Marusic, ma sul suo cross non arriva nessun compagno.

23' PARATO! Conclusione non irresistibile di Luis Alberto, Sirigu si tuffa sulla sua sinistra e addirittura blocca il pallone.

21' RIGORE! Milinkovic-Savic punta Sirigu e N'Koulou, il difensore lo stende e Irrati ordina la massima punizione.

18' Lulic cerca Murgia, bravo Sirigu ad anticiparlo.

14' SOSTITUZIONE: Caicedo entra in campo al posto di Immobile, che esce tra le lacrime.

12' Problemi per Ciro Immobile, che sembra essersi stirato una gamba tentando un controllo su una palla leggermente troppo lunga.

9' Edera per De Silvestri che va al tiro, Strakosha si oppone.

7' Interessante conclusione di Ljajic, con palla però alta sopra la traversa.

4' Per due volte Sirigu è costretto a liberarsi frettolosamente del pallone con i piedi: la Lazio pressa molto alta.

2' Immediatamente pericoloso Murgia, il Torino se la cava.

1' SI PARTE!



Formazioni



Torino

Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic, Edera; Belotti.

Lazio

Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.