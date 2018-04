Premier: Liverpool-Stoke City 0-0

In attesa della semifinale di ritorno di Champions a Roma, il Liverpool riceve ad Anfield la visita dello Stoke City, club in lotta per la salvezza. Le menti dei Reds sono già rivolte al match contro la squadra di Eusebio Di Francesco, e Juergen Klopp, con gli uomini contati a centrocampo, opera dei cambiamenti in formazione avanzando Alexander-Arnold a metà campo, e inserendo Gomez nel ruolo di terzino destro. In difesa a fare coppia con Van Dijk c'è Klavan, visto che Lovren non è in perfette condizioni e quindi viene preservato per Roma. In avanti fuori Manè e dentro Ings, che rimane a secco, fin quando non esce al 20' st sostituito da Clyne, così come Salah e Firmino.

Il Liverpool rimane così al terzo posto, a -2 dal Manchester United, e nel dopo-partita Klopp spiega che "ho visto tutto ciò che mi auguravo, a parte un gioco fluido, divertimento e gioia da parte dei miei. Lo Stoke ha avuto fortuna in un paio di situazioni, ma abbiamo fatto 0-0 e non ci sono stati infortunati, quindi mi accontento".