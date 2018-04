Liverpool: Pallotta, pochi imbecilli rovinano immagine Roma

"I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti.

Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox". Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti avvenuti prima della semifinale d'andata di Champions League tra Liverpool e giallorossi.



Nello spogliatoio del Liverpool, in occasione del match pareggiato 0-0 con lo Stoke City, era appesa una maglia particolare. Infatti già prima che la squadra di Klopp entrasse in campo, spiccava tra le casacche di Firmino e Salah, pronte per essere indossate dai due attaccanti, quella arancione del GAA di St Peter, club di calcio gaelico di cui è dirigente Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo gli incidenti avvenuti prima della partita di Champions League contro la Roma. A postare la foto è stato il portiere dei Reds Mignolet, con questo commento: "La maglia più importante nel nostro spogliatoio. Sii forte Sean Cox #YNWA". Ora il Liverpool porterà la maglia di Cox anche a Roma.