Inter-Juventus record, trasmessa in oltre 190 paesi

Una partita che straccia ogni record: dopo quello di incassi che supera i cinque milioni di euro, l'Inter annuncia che il derby d'Italia - domani alle 20,45 allo stadio Meazza - sarà trasmesso da oltre 40 broadcasters in 190 Paesi.

Gli operatori dell'informazione accreditati per Inter-Juventus sono più di 400, circa 250 i giornalisti in tribuna stampa, una cinquantina i media stranieri. Oltre i 60 i fotografi a bordo campo.



Allegri, "Inter-Juve? Devono vincere entrambe" - "Sarà una partita diversa da quella dell'andata: sia noi che loro dobbiamo vincere". Allegri presenta il derby d'Italia tra Juventus e Inter, domani sera a San Siro. "L'Inter è un'ottima squadra, Spalletti ha dato grande organizzazione - sostiene il tecnico bianconero -, e comunque sia è il derby d'Italia. Mandzukic sta bene, probabile che giochi così come Barzagli, saranno indisponibili solo De Sciglio, Sturaro e Chiellini, che ha finito la stagione". "Servirà una grande partita, ma credo che il campionato non si deciderà tra domani e domenica ma sarà ancora lunga", sostiene ancora Allegri.