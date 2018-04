Per Boateng lungo stop, rischia i Mondiali

Jerome Boateng chiude anticipatamente la stagione in Champions League, nell'attesa del verdetto della semifinale fra Real Madrid e Bayern Monaco. Il difensore tedesco, dopo l'infortunio muscolare alla coscia rimediato ieri sera nel match perso contro il Real Madrid, dovrà infatti stare fermo per almeno 4-6 settimane, compromettendo l'eventuale finale di Kiev (26 maggio). Ma il giocatore rischia seriamente anche di compromettere la propria presenza al Mondiale in Russia, scrive oggi la Bild. I problemi muscolari non sono nuovi per Boateng, che è stato costretto a fermarsi per questo tipo di infortuni già in diverse occasioni, l'ultima volta a settembre 2017.