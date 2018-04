Juve: Barzagli, col Napoli giornata no

"Difficile dire cosa sia mancato contro il Napoli, un po' tutto". Andrea Barzagli fa autocritica dopo il ko della sua Juventus contro il Napoli. "Raramente si è vista una prestazione così sottotono in casa nostra - ha spiegato il difensore -; alla fine può essere stata una giornata no e di conseguenza l'abbiamo cancellata".

"I tifosi sono venuti per incoraggiarci, hanno fatto una bella cosa". Così Andrea Barzagli, convinto che la visita degli ultrà, ieri a Vinovo, avrà risvolti positivi: "Credo lo abbiano sentito un po' tutti i ragazzi della squadra", assicura il difensore ai microfoni di Sky, che nega ci siano state contestazioni. "I toni sono stati molto tranquilli, non ho sentito minacce o contestazioni. Al di là di quello che si può dire fuori è stata una giornata positiva". Una carica in più in vista della sfida con l'Inter. "Conosciamo l'importanza della partita, così come di tutte le ultime quattro gare, e di conseguenza siamo concentrati sull'obbiettivo".

E' in difesa il dubbio principale di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di sabato contro l'Inter. Assente Chiellini, infortunatosi nei minuti iniziali della partita persa contro il Napoli, l'allenatore dei bianconeri lo sostituirà con uno tra Barzagli, Rugani oppure Howedes. Ed è proprio quest'ultimo, su Instagram, a indicare ai bianconeri la strada per tornare alla vittoria e non farsi sfuggire lo scudetto dalle mani. "Approccio per le gare finali: lavorare sodo, stare concentrati e essere positivi", scrive il difensore tedesco, che oggi è tornato ad allenarsi a Vinovo col resto della squadra.