Iniesta verso l'addio al Barca, annuncio imminente

ROMA, 26 APR - Andres Iniesta domani apparirà davanti ai giornalisti, nella sala stampa della Ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí, per svelare il proprio futuro calcistico. E' quanto riporta il Mundo deportivo, nella propria edizione online. Non è più un segreto che il capitano del Barcellona lascerà il club d'appartenenza per trasferirsi in Cina, a fine stagione, tuttavia manca l'ufficialità che appunto dovrebbe arrivare domani. Iniesta deve rivelare le proprie intenzioni entro il 30 aprile, come previsto dal contratto firmato il 6 ottobre dell'anno scorso. Di recente, Iniesta, con una prestazione superlativa, ha contribuito alla vittoria del Barca nella Coppa del Re, che per il capitano è la sesta di una carriera pressoché inimitabile, nonché il 31/o titolo con i blaugrana. Iniesta giocherà in Cina nei prossimi tre anni, percependo circa 38 milioni a stagione.