Champions: in corso 'ponte aereo' tifosi Roma per Liverpool

L'onda dei tifosi romanisti arriva fino a Liverpool. Nell'aeroporto della citta' inglese, intitolato a John Lennon, sono infatti atterrati i primi charter con a bordo i supporter della squadra di Eusebio Di Francesco. In particolare, sul jet che ha portato il gruppo dell'Utr, Unione Tifosi Romanisti, c'erano 186 persone. Ora nello scalo vengono dati in arrivo altri 4 aerei, tra cui quello messo a disposizione da Alitalia. In tutto secondo fonti del Liverpool sono stati messi a disposizione dei sostenitori giallorossi 2.650 biglietti (da 46 sterline, circa 52 euro, l'uno), ma qui e' arrivata anche gente senza tagliando, che spera di acquistarne dai bagarini.



"Forza Roma alè!": si è colorato di giallorosso questa mattina l'aeroporto di Fiumicino con il mini esodo di tifosi della Roma a Liverpool che assisteranno, questa sera, all'incontro di semifinale di Champions League contro i "Reds". Bandiere, maglie, sciarpe ed anche alcuni striscioni fanno bella mostra sulle centinaia di sostenitori giallorossi che, carichi di fiducia e qualche scaramanzia, hanno intonato anche dei cori di incitamento per Di Francesco ed giocatori che scenderanno in campo all'Anfield contro Salah, Firmino e compagni. Il "Ponte aereo" verso la città dei Beatles è in corso dalle 8: dopo un primo volo di tifosi partito ieri sera alle 22.25, si stima che oltre un migliaio di sostenitori stia partendo questa mattina a bordo di 6 voli, tre operati dalla compagnia Neos, uno da Blu Panorama e due da Alitalia, che ha allestito rispettivamente un volo di linea speciale, un Airbus 330 con 262 posti, ed uno charter da 144.