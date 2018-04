Serie A: Chievo Inter. Spalletti: 'da club basi per costruire'

Sono state gettate ottime basi per il futuro e, alla fine della stagione, le scelte della societa' saranno semplici: lo dice l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Verona, dove i nerazzurri affronteranno il Chievo. "Si lavora sempre per migliorare. La società - spiega il tecnico nerazzurro - ha lavorato per salire in classifica e i calciatori hanno sempre lavorato in maniera professionale per dare qualcosa in più alla causa Secondo me, sono state messe basi importanti per il futuro. La cosa fondamentale è arrivare in fondo all'anno e non dover ricominciare da capo. Sono convinto che le prossime scelte da parte della proprieta' saranno più facili da fare. Ci sono segnali chiari in questa direzione".