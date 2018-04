Totti, ridiamo dignità al Flaminio

"Al Flaminio ci sono stato da tifoso e da calciatore, ridiamo decoro e dignità allo stadio. Sabato tutti convocati con il Credito Sportivo e Retake Roma". Così l'ex capitano della Roma e attuale dirigente giallorosso, in un video registrato per coinvolgere i cittadini all'intervento di riqualificazione dell'impianto capitolino promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Retake Roma per sabato 21 aprile.

L'iniziativa è dedicata alla riqualificazione ambientale delle aree circostanti il Flaminio, con il patrocinio di Roma Capitale, Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e Coni insieme a Fondazione Musica per Roma, Fondazione MAXXI e Lucisano Media Group.