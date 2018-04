Chelsea, tre turni ad Alonso con prova tv

E' costato tre giornate di squalifica al laterale del Chelsea Marcos Alonso il fallo a palla lontana commesso sabato scorso su un giocatore del Southampton, Shane Long, durante la partita di Premier League vinta 3-2 in trasferta dai Bleus. Nè l'arbitro nè gli assistenti avevano visto la sua entrata da dietro sulle gambe dell'avversario, ma lo spagnolo è finito egualmente sotto investigazione, grazie alla prova tv, da parte di una commissione della Fa. La sanzione impedirà ad Alonso di incontrare di nuovo i Saints, domenica nella semifinale di andata di Fa Cup, e di giocare in campionato con Burnley e Swansea. L'ex viola - che curiosamente proprio ieri era stato nominato dall'assocalciatori inglese nella formazione ideale dell'anno in Premier, unico del Chelsea - ha cercato di difendersi negando la durezza dell'intervento, ma le immagini lo hanno contraddetto e dopo la sentenza si è limitato a lamentarne l'eccessiva severità.