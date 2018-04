Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in prelazione nei giorni scorsi, questa mattina in poco più di tre ore sono stati polverizzati tutti gli altri ticket disponibili. Allo stadio saranno quindi in 60 mila a spingere la squadra di Di Francesco verso la finale di Kiev.