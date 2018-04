Champions: minacce a moglie Oliver, arbitro Real Madrid-Juve

Minacce di morte verso il marito e insulti sessisti hanno inondato gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions League Real Madrid-Juventus, mercoledì scorso. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte alla signora, anche lei arbitro del campionato di calcio femminile, tradotte dall'italiano all'inglese. "Devi crepare tu e quel pezzo di merda di tuo marito", scrive un tifoso su Twitter. "Mena tuo marito bastardo", attacca un altro. La polizia britannica ha aperto un'indagine e chiuso tutti gli account ma la moglie di Michael Oliver ha ricevuto messaggi minacciosi anche sul cellulare, il cui numero inspiegabilmente era stato pubblicato sui social. La partita si era conclusa in modo drammatico per la Juve con l'espulsione del capitano Gigi Buffon al 93/o e il rigore segnato da Cristiano Ronaldo che ha permesso al Real di accedere alle semifinale. Al termine, tra le altre dichiarazioni, Buffon ha criticato la scelta di un arbitro così giovane, 33 anni, per una gara di quella portata.