Allegri: 'Oliver? Ha sbagliato solo il tempo di recupero...'

L'arbitro di Real Madrid-Juventus "è stato molto bravo nei 90', poi come a Monopoli ha beccato l'imprevisto ed è andato un po' in confusione". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna così sulla sfida di Champions e le grandi polemiche per un discusso rigore in pieno recupero. "Se fosse giusto o non giusto non lo voglio sapere. L'unica cosa che in tutta la serata ha valutato male è stato il tempo di recupero e nessuno l'ha detto - aggiunge -. C'era stata una sostituzione e nessun intervento dei medici in campo...".

Buffon "per vent'anni è stato un esempio, dentro e fuori dal campo e non lo condanno per le esternazioni di Madrid. E' troppo facile giudicare da fuori: per chi non lo capisce ci vuole un corso di psicologia", ha aggiunto Allegri assolvendo il portiere per le frasi pronunciate dopo la partita di Champions. "Nelle situazioni bisogna trovarsi, sfido chiunque a non avere una reazione", aggiunge il tecnico, ricordando che "l'espulsione gli ha anche tolto la possibilità di parare il rigore a Ronaldo".

Quella di Madrid "è stata una serata di calcio meravigliosa - ha anche detto Allegri -. La partita avrebbe meritato di andare avanti altri 30 minuti, ma dopo tre giorni in cui hanno parlato tutti ora basta. Abbiamo un campionato da portare a casa e un obiettivo irripetibile, il settimo scudetto e la coppa Italia. Non dobbiamo assolutamente farcelo sfuggire".