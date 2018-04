Malagò: Juve a testa alta, Uefa adotti Var

"Come commissario di Lega di A posso dire che la Juventus è stata strepitosa, ha fatto una grande partita e, come ha scritto stamattina Fiorello, che non mi pare sia juventino, esce a testa alta". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "C'è il rammarico e il dispiacere di uscire a tempo scaduto su un rigore che ha portato discussioni. Porterò avanti, quando incontrerò il presidente dell'Uefa Ceferin la prossima settimana, la richiesta che l'Uefa adotti prima possibile la Var".