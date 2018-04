Le scuse di Ronaldo a Buffon nel dopo partita - VIDEO

Spunta alle spalle di Buffon per poi abbracciarlo. E la prima parola è 'Perdona'. C'è chi ha interpretato questo gesto, compiuto da Ronaldo subito dopo il match tra Real Madrid e Juve, come delle scuse nei confronti del numero uno bianconero. Meno di un'ora prima, in campo, il portiere juventino era stato espulso per le proteste sul rigore assegnato al Real al 96' e che - dopo la trasformazione in gol dello stesso Ronaldo - ha negato i quarti di Champions alla Juventus. Sui social si sono scatenati i commenti, tra chi ha visto in queste immagini un gesto formale e chi una sincera richiesta di perdono per quanto era successo.