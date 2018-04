Il club più antico d'Italia compie 125 anni

Il Genoa cfc compie 125 anni quest'anno, il 7 settembre. Sono tante le iniziative del Club più antico d'Italia avviate nel 2018: dall'emissione di un francobollo celebrativo alla presentazione, il prossimo 3 maggio, a Genova, della Coppa Challenge, la prima coppa assegnata dalla Federazione italiana gioco calcio. Questa sorta di Graal del calcio italiano, conquistato dal Genoa, vincitore dei primi tre scudetti consecutivamente, era scomparso ed è stato poi ritrovato a Miami e acquistato dalla Fondazione Genoa 1893 lo scorso febbraio.

Il video animazione 'Grifoni', invece, dedicato ai bambini delle scuole elementari, parla di un animale realmente esistente che la mitologia e l'araldica hanno celebrato fino a diventare per Genova il suo simbolo e per Genova ed il Genoa il legame di una storia in comune . Il grifone campeggia nello stemma della squadra rossoblu, che ha gli stessi colori della bandiera inglese, scelti dai soci del club in memoria della regina Vittoria alla sua morte (1901). Del resto la prima maglia del Genoa ha il colore bianco, lo stesso della nazionale britannica.