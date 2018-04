Raggi, da Pallotta 230 mila euro per restauro fontana del Pantheon

"Ringraziamo il presidente Pallotta per la sua generosità, dopo il tuffo di ieri (nella fontana di piazza del Popolo, ndr) ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso nei confronti della città e vuole donare 230 mila euro per restaurare la fontana del Pantheon". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo aver incontrato il presidente della Roma in Campidoglio.

"Ci siamo sentiti, si è scusato. In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell' importanza dell'esempio che deve essere dato. E chiaramente pagherà la multa". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione degli Internazionali di tennis Bnl interpellata sul 'bagno' nella fontana di piazza del Popolo del presidente della As Roma ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions contro il Barcellona. "Tra l'altro - ha aggiunto - ci incontreremo a breve in Campidoglio".

Stadio Roma: Raggi, avanti a tempi serrati, ce la faremo - "Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma, voglio ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città. È evidentemente una opportunità di rilancio per l'economia di Roma e del Paese. Stiamo andando avanti a tempi serrati e ce la faremo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine del suo incontro in Campidoglio con il presidente della As Roma James Pallotta parlando del nuovo stadio della società giallorossa