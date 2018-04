Champions: Juve prepara missione Madrid

Allenamento sotto la pioggerella a Vinovo per la Juventus alla vigilia della partenza per Madrid dove tenteranno la 'remuntada' contro il Real che all'andata ha vinto 3-0. Tre assenti, Dybala, Bentancur e Howedes che hanno goduto di una giornata di riposo.

L'allenamento di rifinitura è previsto domani mattina a Vinovo, con inizio alle 11.45. Nel pomeriggio i bianconeri partiranno per Madrid, dove alle 18.40 faranno il consueto giro sul campo e alle 19 il tecnico Allegri e il capitano Buffon terranno la conferenza stampa della vigilia.