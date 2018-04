Milan, oggi Gattuso rinnova il contratto

Si è sbloccata la trattativa per il rinnovo del contratto fra Rino Gattuso e il Milan. All'indomani del derby pareggiato contro l'Inter, nel pomeriggio il quarantenne allenatore rossonero è atteso nella sede del club per firmare un nuovo contratto, probabilmente fino al 2021, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro, nettamente superiore a quello dall'attuale di 120 mila euro, pattuito in estate per guidare la Primavera fino al 2019.