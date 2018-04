RISULTATI DIRETTA SERIE A Milan Inter

È vicino al tutto esaurito il derby di Milano, che si recupera domani alle 18.30, un mese dopo il rinvio per la morte di Davide Astori. Restano circa duemila biglietti invenduti, come fanno sapere dal Milan, che gioca in casa e registrerà un incasso da oltre 4,1 milioni di euro, record in campionato per il club rossonero. La nuova data di questa sfida fra Milan e Inter, la prima possibile come da regolamento, nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche fra le due società, con il club rossonero che avrebbe preferito giocare in una giornata festiva e non ha previsto il rimborso del biglietti ma la possibilità di cambiare il nominativo oppure di ottenere un voucher per assistere alle prossime partite casalinghe di campionato. La cornice di pubblico si annuncia quindi all'altezza. Restano in vendita circa 700 biglietti per il terzo anello verde, 900 per il primo rosso e 400 per la curva degli ospiti destinata ai tifosi dell'Inter. La vendita prosegue a Casa Milan, dove oggi c'è grande affluenza, e domani gli ultimi tagliandi si potranno acquistare alle biglietterie di San Siro.

Gattuso, Milan nel derby come contro Juve - "Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c'è grande rispetto da parte nostra, spero di ripetere la stessa partita fatta contro la Juventus". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida fra il suo Milan e l'Inter, recuperata a un mese dal rinvio per la morte di Astori: "L'Inter nelle ultime 2-3 settimane è cambiata, ha segnato 10 gol subendone zero, qualche giocatore in grandissima condizione. Anche noi siamo in salute. Da un po' giochiamo solo finali, non possiamo sbagliare se vogliamo credere alla Champions".

Spalletti, derby? Non decisivo ma importantissimo - "I miei calciatori sono stati bravi a non rendere decisivo il derby. Ma e' una partita importantissima ed e' l'occasione per portare il massimo a casa": sono le prime parole sul derby pronunciate dall'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa ad Appiano Gentile. "Non so quello che potremmo perdere. Ma so che vale di piu' quello che potremmo conquistare": e' la certezza di Luciano Spalletti alla vigilia del derby di Milano. "Il Milan - dice in conferenza ad Appiano Gentile - e' una squadra di qualita'. E' fondamentale avere la certezza di essere altrettanto forti. Bisogna saper dominare il campo, sapere cosa fare e andare al sodo". "Entrambe le squadre - aggiunge l'allenatore nerazzurro - stanno bene e giocano per le primissime posizioni. E' il derby che merita una citta' stupenda come Milano".