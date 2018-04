Di Francesco, Barça non ha bisogno aiuti

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Il rigore non fischiato a Dzeko? Già sono bravi di loro e non hanno bisogno di aiuti. Questa sera sono stati aiutati sia dall'arbitro che da noi". E' un Eusebio Di Francesco polemico quello che commenta la sconfitta della sua Roma a Barcellona. "Abbiamo fatto una grande gara sotto il profilo della voglia - continua il tecnico -, della personalità e della fame. Non posso dire niente ai ragazzi, eravamo sotto 3-0 e neanche me n'ero accorto. Dobbiamo però migliorare alcuni aspetti, abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso delle ingenuità ma siamo anche stati sfortunati". Per Di Francesco "questo risultato è troppo penalizzante. Peccato, ma abbiamo onorato al meglio la gara. Dovevamo essere più lucidi in alcune circostanze e più cinici sotto porta perché poi il Barcellona non ti perdona. Non abbiamo concesso il loro palleggio continuo e paradossalmente abbiamo preso gol in situazioni differenti, quello che mi dispiace è che potevamo concretizzare meglio.

Quando crei così tanto contro il Barca bisogna fare gol".