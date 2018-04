Liverpool, per Matip stagione finita

Il difensore del Liverpool, Joel Matip, chiude anticipatamente la stagione a causa di un infortunio alla coscia che richiede un'operazione. Il nazionale camerunense si è fatto male nell'ultima partita giocata dai Reds contro il Crystal Palace sabato scorso, sebbene sia rimasto in campo per tutti i 90'. Oggi il responso dello staff medico che parla di "operazione chirurgica necessaria per correggere il problema", aggiungendo che probabilmente questo farà chiudere anticipatamente la stagione al giocatore classe '91. P er la partita di domani in Champions contro il City, probabile che Klopp si affidi alla coppia centrale Lovren-Van Dijk.