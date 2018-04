Champions: Bayern Monaco Siviglia, Montella sogna un'altra impresa

"Abbiamo gia' fatto la storia ma non siamo soddisfatti e ci giocheremo tutte le nostre carte fino alla fine, insieme, squadra e tifosi, come sempre". A Siviglia, stadio Sanchez Pizjuan, arriva il Bayern Monaco e Vincenzo Montella, che ha già smaltito l'arrabbiatura della sfida pareggiata con il Barcellona, sogna un'altra impresa in Europa. Il ricordo di quanto fatto negli ottavi della Champions a spese del Manchester United di Josè Mourinho è ancora fresco, "e adesso ci stiamo abituando a giocare queste grandi sfide ogni tre giorni: mi piace trovarmi in questa situazione", dice l'Aeroplanino.

Poi spiega come si può battere lo squadrone tedesco che sta per rivincere il titolo della Bundesliga: "contro il Bayern lotteremo fino alla morte - promette Montella -. Non credo che tenere la palla sia una tattica ma se ci riusciamo, avremo piu' chance di vincere la partita anche se loro sono abituati a fare possesso, a creare molte occasioni e segnare tanti gol. Dovremo cercare di impedirglielo". "Non mi preoccupa l'aspetto fisico ne' la motivazione - aggiunge -: la testa e' più pronta delle gambe ed e' lei che le muove".

Il tecnico italiano non avrà a disposizione lo squalificato Banega, mentre Jupp Heynckes ha recuperato Vidal e fa capire di voler schierare anche James Rodriguez. "Sono contento ogni volta che torno in Spagna, dove ho allenato - dice Heynckes -. In passato abbiamo eliminato il Real Madrid e segnato tre reti al Camp Nou al Barcellona. Ma le cifre del passato non contano, perché ogni stagione è diversa dalle altre: ora c'è il presente e noi vogliamo superare il turno. Certamente non ci faremo condizionare dal pubblico di Siviglia, anche se sappiamo che fa di tutto per caricare i suoi giocatori".