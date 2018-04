Roma al lavoro a Trigoria, dubbi Nainggolan

"Tanti auguri di buona Pasqua" sui social ai tifosi, ma soprattutto una festività passata al lavoro per la Roma, che all'indomani della trasferta a Bologna si sono allenati a Trigoria per preparare l'andata dei quarti di finale di Champions League, mercoledì contro il Barcellona al Camp Nou. Attività in palestra e sul campo, fa sapere il club sul proprio sito, differenziata tra chi è sceso in campi ieri e coloro che non sono stati impiegati. Resta da valutare la situazione di Radja Nainggolan, uscito ieri anzitempo dal campo per un problema muscolare e in forte dubbio per la partita di mercoledì. Bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali per saperne di più. Incerta la situazione riguardante Under, tornato non in perfette condizioni dall'impegno in nazionale. Oggi il turco ha lavorato a parte, insieme con Pellegrini e Karsdorp, e non è detto che possa essere disponibile per la trasferta, ma ci sarà tempo per decidere. Domani ancora allenamento, e Eusebio Di Francesco potrà fare le ultime scelte.