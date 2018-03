Bundesliga: Bayern a valanga, ma il titolo è rinviato

La vittoria per 2-0 sul Friburgo da parte dello Schalke, secondo in classifica, ha rinviato almeno di un'altra settimana i festeggiamenti del titolo per il Bayern Monaco. I bavaresi, a loro volta, hanno inflitto un tennistico 6-0 al Borussia Dortmund (con tripletta di Lewandowski), portandosi a 69 punti, +17 sullo Schalke. Sei i turni che mancano alla fine della Bundesliga.