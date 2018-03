Strootman e Pellegrini, col Barcellona ce la giochiamo

Prima il Bologna, poi il Barcellona. A Trigoria non fanno altro che ripeterselo, consapevoli del fatto che non è semplice restare concentrarti sulla trasferta di campionato al Dall'Ara sapendo che subito dopo arriverà quella del Camp Nou. I quarti di finale di Champions League d'altronde sono un traguardo storico per la Roma e, anche se l'avversario sulla carta appare insuperabile, tra le fila giallorosse sta crescendo il desiderio di provare a compiere l'impresa. "Se hai paura di perdere, non hai il coraggio di vincere" è lo slogan lanciato da Di Francesco per caricare al punto giusto i suoi giocatori per la doppia sfida coi blaugrana. E la squadra sembra rispondere a dovere.

"È chiaro che non volevamo incontrare il Barca, ma ora vogliamo far vedere di non essere arrivati fino a questo punto per caso. Faremo di tutto per portare a casa un risultato importante al Camp Nou perché poi al ritorno, davanti a un Olimpico pieno, non si sa mai cosa può succedere" il pensiero di Kevin Strootman, condiviso dal compagno di reparto Lorenzo Pellegrini: "Sappiamo che il Barca è favorito, ma il calcio è sempre stato bello perché si dice che la palla è rotonda. Giocheremo consapevoli dei nostri mezzi, al meglio delle nostre possibilità. Di certo non andiamo lì da squadra già battuta".

Insomma, dare tutto per non avere rimpianti. Senza dimenticare di dover prima fare i conti col campionato. "Come i tifosi anche noi giocatori pensiamo alla partita col Barca, ma per arrivarci mentalmente bene bisogna battere il Bologna" sottolinea il centrocampista olandese, seguito a ruota dall'azzurro: "Oltre alla Champions, che ci sta regalano soddisfazioni, c'è da pensare anche al campionato. Ci siamo ritirati su, stiamo passando un buon momento, viaggiamo sull'entusiasmo e dobbiamo cercare di continuare così visto che ci aspettando nei prossimi 20 giorni partite importanti che decideranno la nostra stagione. Noi siamo ben concentrati". Pellegrini tuttavia è ancora in dubbio per la trasferta a causa del problema al polpaccio accusato in Azzurro: "Ho avvertito un fastidio muscolare, stiamo valutando la situazione e penso che domani prenderemo una decisione sulla mia partenza per Bologna. Io vorrei esserci".

Guardando un po' più lontano, poi, Pellegrini ammette che le voci di mercato sulla Juventus lo hanno reso felice: "Fa piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, però penso di essere già in una grande società, che ha un progetto ambizioso e per il momento mi godo questo e cerco di fare il meglio per la Roma, il resto poi vedremo". Altri due elementi finiti all'interno di discorsi di mercato sono stati Under e Alisson, sulla cui crescita si è espresso Strootman: "Cengiz ha ancora qualche problema con la lingua ma sta facendo molto bene in campo. Ha enormi qualità e può diventare un giocatore molto importante per la Roma. Alisson? Lui è fortissimo, vuole vincere tutto, non vuole mai prendere gol. È un grande e spero rimanga a lungo con noi".