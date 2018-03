As Roma, il padre di De Rossi rinnova per 2 anni

Continua il sodalizio professionale tra la Roma e la famiglia De Rossi. Daniele indossa in campo la fascia da capitano della prima squadra, mentre papà Alberto continuerà per altre due stagioni sarà allenatore della Primavera. "È il premio più grande, una grande gratificazione - ha dichiarato il tecnico, dopo aver firmato il rinnovo, annunciato dal club con una nota sul sito ufficiale -. Trigoria per me è come una seconda casa e lavorare in un ambiente all'avanguardia su tanti aspetti, che crede fortemente nel settore giovanile, è un motivo d'orgoglio". De Rossi fa parte da 24 stagioni del settore giovanile giallorosso e ha recentemente superato le 600 panchine alla guida della Primavera, della quale cui è allenatore dal 2003/04. Da allora ha condotto la Roma alla conquista di 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. "Con il rinnovo del contratto di Alberto De Rossi rafforziamo la fiducia che nutriamo nei confronti di una grande persona e di un gran professionista", le parole del ds Monchi.