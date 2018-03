Il ds del Milan: 'Il rinnovo di Gattuso è nell'uovo di Pasqua'

"Oggi non c'è nessun problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso". Così il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, conferma che è imminente il prolungamento del contratto dell'allenatore con cui il club vuole "aprire un ciclo". "Basteranno 3-4 giorni? Penso non ci saranno problemi - spiega Mirabelli a margine di un evento nella tenuta vinicola dello sponsor La Montina -. Lo dico da tempo, Gattuso per me sarà fra i più importanti nei prossimi anni".