Calcio: Serie B, Ascoli-Bari 1-0

Il Bari perde 1-0 ad Ascoli nell'anticipo del campionato di Serie B. Decisiva la rete segnata al 3' del primo tempo dal bianconero Buzzegoli con un gran destro dal limite dell'area che ha sorpreso il portiere barese Micai. La squadra di Grosso non ha saputo reagire nel resto della gara, non riuscendo a costruire azioni realmente pericolose. Vittoria meritata per l'Ascoli che conquista punti importanti in chiave salvezza.