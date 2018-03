Rivoluzione United, nel mirino Jorginho

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Manchester United prepara una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato estivo. L'allenatore Josè Mourinho ha in mente numerosi cambiamenti, dopo una stagione gravemente segnata dall'eliminazione in Champions League, a opera del Siviglia, negli ottavi di finale. In Premier League, peraltro, la lotta per il titolo con il 'cugini' del City non è mai cominciata, visto il distacco che la squadra di Guardiola è riuscita infliggere ai 'Red devils'. Secondo il Daily Mirror, a Old Trafford arriveranno quattro giocatori di livello mondiale, da tempo nel mirino di Mourinho. Il giornale inglese cita i nomi di Raphael Varane del Real Madrid, Marco Verratti del Paris Saint-Germain, Arturo Vidal del Bayern Monaco e Jorginho del Napoli. Sono questi i profili che interessano al Manchester United per porre le basi di un ciclo brillante e soprattutto vincente.