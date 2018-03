Grecia: il campionato riparte

(ANSA) - ATENE, 27 MAR - Il Governo greco ha revocato la sospensione del campionato, deciso un paio di settimane fa dopo l'ennesimo episodio di violenza, con il presidente del Paok Salonicco in campo armato di pistola. La decisione è stata presa dopo che l'Esecutivo ha preso atto dell'impegno dei club a mettere mano a riforme vere per combattere la violenza. La Lega ellenica ha fatto sapere che le partite riprenderanno già da sabato con ulteriori match infrasettimanali per compensare la sospensione delle ultime due giornate di campionato. Il governo ha annunciato la decisione oggi dopo l'incontro con i club greci e una delegazione della Fifa che ha fatto tappa ad Atene proprio per valutare eventuali misure anti-violenza.