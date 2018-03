Divorzio Capello-Jiangsu, Sabatini lascia

Dopo nove mesi è al capolinea l'avventura di Fabio Capello alla guida del Jiangsu Suning, il club cinese che condivide la proprietà con l'Inter. E presto potrebbe concludersi anche quella di Walter Sabatini come coordinatore tecnico delle squadre di Suning: per lui si profila la risoluzione del contratto. Secondo le notizie provenienti dalla Cina, le due sconfitte di fila nella seconda e terza giornata del campionato hanno portato alla rottura il rapporto già logoro fra Jiangsu e Capello, che avrebbe chiesto la risoluzione consensuale del contratto. Per ora non arrivano conferme ufficiali ma è atteso un comunicato congiunto per domani, quando in Cina sarà mattina. Con Capello, 72 anni a giugno, lascerebbe anche il suo staff, composto da Cristian Brocchi, Gianluca Zambrotta, Franco Tancredi e Giampiero Ventrone. E' molto concreta anche l'ipotesi di un divorzio fra Suning e l'ex ds della Roma Sabatini: una risoluzione consensuale sarebbe sul tavolo della proprieta' dell'Inter.