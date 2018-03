Argentina choc, la Spagna dilaga 6-1

Brutta lezione per l'Argentina sepolta sotto di sei gol dalla Spagna nell'amichevole pre-mondiale disputata a Madrid. Senza Messi e Aguero, l'Albiceleste, reduce dalla vittoria contro l'Italia, ha perso nettamente al Wanda Metropolitano contro una Spagna vive e brillante. Mattatore della serata Isco, autore di una tripletta (27', 52' e 74'), le ltre reti portano la firma di Diego Costa (12'), Thaigo Alcantara (55') e Iago Aspas. Di Otamendi (39') il gol della bandiera della Seleccion.

Nello stadio dell'Atletico Madrid è stata grande Spagna al cospetto di un'Argentina davvero poca cosa, a cui non basta la scusante della defezione di Messi. Ha aperto le marcature Diego Costa che ha approfittato di uno svarione della difesa argentina e battuto il portiere argentino. Il raddoppio intorno alla mezzora con Isco al termine di una ficcante azione sulla destra finalizzata al meglio dall'attaccante del Real. Otamendi, su svarione di De Gea, accorcia le distanze di testa su calcio piazzato, ma è solo un palliativo perchè nella ripresa è solo Spagna e tanto Isco. In tre minuti l'esterno e Thiago Alcantara chiudono in match in 3' (dal 52' al 55'). Il triplo vantaggio non accontenta i padrini di casa che dilagano ancora con Aspas e sempre Isco per l'umiliante 6-1 finale che aprirà inevitabili commenti e polemiche in casa argentina.