Serie B: l'Empoli vince a Pescara

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Vittoria di misura dell'Empoli in casa del Pescara: un 1-0 che conferma il primato in classifica dei toscani. Successo a suon di gol per il Palermo che ne rifila 4 al Carpi. Perde terreno invece il Frosinone che a Terni non va oltre lo 0-0. Nel match delle 12.30 il Parma ha rimontato e battuto 3-1 il Foggia. Questi i risultati della 32/a giornata del campionato di serie B (Venezia-Cittadella alle 18, Cesena-Perugia ore 20.30).

Bari-Brescia 3-0 (ieri) Cremonese-Entella 0-1 Cesena-Perugia (ore 20.30) Palermo-Carpi 4-0 Parma-Foggia 3-1 Pescara-Empoli 0-1 Pro Vercelli-Avellino 0-0 Salernitana-Novara 1-0 Spezia-Ascoli 1-1 (ieri) Ternana-Frosinone 0-0 Venezia-Cittadella (alle 18).