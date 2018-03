Calcio: ancora morte in campo,addio a Bruno Boban in Croazia

Le immagini sono impressionanti, e riportano alla mente quelle di Piermario Morosini: ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, e' crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata.

La nuova tragedia arriva a tre settimane dalla morte di Davide Astori.

Boban, nelle immagini diffuse da Fox Sports, cede palla in attacco a un compagno che entra in area, poi quando l'azione si perde lui si accascia, si inginocchia, le mani sulla testa,e poi crolla sul terreno di gioco. Subito l'arbitro ha richiamato i soccorsi medici, mentre compagni e avversari erano mani nei capelli; a Boban e' stato praticato immediatamente un massaggio cardiaco a mano, poi l'intervento di un'ambulanza.

I soccorsi, secondo i media croati, sono durati 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare. "Riposa in pace, Bruno", sono le condoglianze del Marsonia e della federcalcio croata.