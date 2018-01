Real su Kane, per lui pronti 230 milioni

Nei pensieri del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, c'è sempre l'ingaggio di un grande attaccante, in grado di garantire peso e soprattutto gol alla squadra più titolata del mondo. L'ultimo 'rumor' arriva dall'Inghilterra, dove il quotidiano Times parla di un forte interessamento del Real per Harry Kane. Per il bomber del Tottenham, che in questa stagione va a caccia della scarpa d'oro, secondo il giornale, il club 'blanco' è disposto a sborsare 230 milioni. Una cifra che lo trasformerebbe nel giocatore più costoso della storia. Dal club inglese non è arrivata alcuna smentita, ma emergerebbe la tendenza a voler tenere Kane anche per la prossima stagione, quando gli 'Spurs' si trasferiranno nel nuovo stadio. I costi per la costruzione dello stadio renderebbero difficile l'idea di voler trattenere Kane con uno stipendio all'altezza del mercato attuale.