Inter, è fatta per l'arrivo di Rafinha

Rafinha sara' un giocatore dell'Inter: il club nerazzurro e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per il centrocampista brasiliano che arrivera' a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Per Rafinha si attende solo l'ufficialita'.



Rafinha è atteso nelle prossime ore a Milano dove svolgerà le visite mediche all'inizio della prossima settimana per poi firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Dopo giorni di continui contatti e la missione in Spagna del direttore sportivo Piero Ausilio, il Barcellona ha accettato l'offerta del club nerazzurro per un diritto di riscatto a 35 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Nel caso in cui l'Inter, dopo aver valutato per sei mesi il centrocampista, decidesse di riscattarlo, per il Barcellona sarebbe la cessione più cara della storia per un giocatore cresciuto nella Cantera. Rafinha, nato a San Paolo nel 1993, è figlio di Mazinho, ex giocatore anche di Lecce e Fiorentina, e fratello di Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, sa svariare a centrocampo come regista o in posizione piu' vanzata, da trequartista. Rafinha è reduce da un grave infortunio al menisco che lo ha costretto a restare lontano dal campo per nove mesi. Solo due giorni fa, il tecnico del Barcellona Valverde lo ha impiegato per dieci minuti al termine della partita contro l'Espanyol.