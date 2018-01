Raiola, Sanchez-Utd dipende da Mkhitaryan

Il trasferimento di Alexis Sanchez dall'Arsenal al Manchester United dipende da Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno non rientra nei piani di José Mourinho che vorrebbe invece utilizzarlo come pedina di scambio (oltre a un conguaglio) per arrivare all'attaccante cileno dei Gunners, in scadenza di contratto a giugno. Parlando con il 'Times', Mino Raiola, rappresentante di Mkhitaryan, ha assicurato che l'eventuale trasferimento dipende dal suo assistito: "Il Manchester United non firmerà per Alexis Sánchez fino a quando Henrikh Mkhitaryan non andrà all'Arsenal", ha detto Raiola.

Secondo la stampa britannica, i Red Devils accetterebbero di pagare i 40 milioni di euro richiesti dall'Arsenal, superando l'offerta del City che non accetterebbe le alte pretese economiche dell'ex Bara.