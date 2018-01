Fenomeno Messi, fa 366 e supera anche Gerd Mueller

Leo Messi è sempre più uomo-record. Nella basca San Sebastian, la 'Pulce' ha polverizzato un altro primato: con la punizione infilata alle spalle del Rulli, portiere della Real Sociedad, Messi ha siglato il 366/o gol (in 400 presenze) in uno dei cinque campionati più importanti d'Europa, superando il tedesco Gerd Mueller che in Germania - con la maglia del Bayern Monaco - realizzò 365 reti, fra il 1964 e il 1979.

Nell'attuale stagione Messi ha segnato 17 gol e regalato otto assist in 19 presenze in campionato. Un fuoriclasse assoluto.