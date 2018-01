Riparte la Bundesliga, Bayern battistrada

Dopo 25 giorni riparte la Bundesliga col Bayern battistrada solitario e quattro squadre terze a 28 punti. Nell'anno del Dortmund in crisi non e' contendibile lo scudetto: il Bayern a+11 si coccola Heinckes e fa corsa a se'. Ricomincia però con l'impegnativa trasferta col Leverkusen.

L'altro appuntamento clou è Lipsia-Schalke con gli ospiti che, in caso di vittoria, possono blindare il secondo posto. Turno favorevole al Dortmund visto che il Wolfsburg in trasferta non vince da agosto.

IN CAMPO

Venerdì 12:Leverkusen-Bayern (ore 20.30)

Sabato 13: Brema-Hoffenheim (ore 15.30), Lipsia-Schalke (ore 18.30)

Domenica 14: Colonia-Moenchengladbach (ore 15.30), Dortmund-Wolfsburg (ore 18.00)