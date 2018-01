Liga, fase cruciale per il Real

Secondo turno di Liga, inframmezzato dagli ottavi di Coppa, dopo la pausa con le novità Coutinho al Barca, Diego Costa all'Atletico e Montella al Siviglia.

Impatto duro per l'Aeroplanino che, oltre i giudizi sprezzanti di Maradona, deve far digerire ai tifosi il nefasto 3-5 nel derby col Betis e per farlo deve vincere in casa del pericolante Alaves. Ma il momento più duro è per il Real di Zidane, quarto e a -16 dal Barca pur con una gara da recuperare e reduce dall'imbarazzante 2-2 in coppa col Numancia.

Il Real ospita sabato un Villarreal in crisi, ma non potrà concedersi altre distrazioni. Impegno serio per il Barça atteso dalla trasferta basca con la Real Sociedad. In passato i blaugrana hanno sofferto, anche se sembrano tempi lontani. Impegno facile per il Valencia di Zaza a La Coruna, più ostico per l'Atletico in casa dell'Eibar, in corsa per l'Europa League.



IN CAMPO

Sabato 13:

ore 16.15 Real-Villarreal

18.30 Eibar-Atletico

20.45 Deportivo-Valencia

Domenica 14

16.15 Alaves-Siviglia

20.45 Real Sociedad-Barcellona