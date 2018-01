Buffon e Chiellini nel team Uefa.com 2017

Ci sono anche gli juventini Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini nella 'Squadra dell'Anno 2017' scelta dai lettori di Uefa.com. I due azzurri figurano a fianco dei 'soliti noti', da Leo Messi a Cristiano Ronaldo, da Eden Hazard a De Bruyne, in un 4-4-2, il modulo più votato dai tifosi e dominato dai calciatori del campionato spagnolo. In totale sono stati raccolti 8.779.639 voti da tifosi di tutto il mondo, 1.6 milioni in più rispetto allo scorso anno.

Nell'undici ideale del 2017 figura anche l'ex terzino destro bianconero Dani Alves, in una linea difensiva che vede anche i maridisti Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo oltre al belga del City anche Toni Kroos e Luka Modric. Cristiano Ronaldo è stato selezionato per la 12ma volta (record) ed è uno dei cinque esponenti del Real Madrid, il club più rappresentato. Il giocatore più votato in assoluto è stato il compagno Sergio Ramos con oltre 588.315 preferenze.