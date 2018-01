Abidal e il tumore 'Messi mi disse di non mandar video', è polemica

"Mandai un video alla squadra, volevo dire loro 'sono qui, ci sono ancora': e sapete cosa mi disse Messi? Non dovevi inviarcelo, ci hai colpito..". Eric Abidal torna a parlar della sua lotta con il tumore al fegato, e le sue parole in uno speciale mandato in onda da Canal Plus provocano polemiche. "Mi vedevano come un cadavere", dice l'ex terzino francese, scatenando polemiche e accuse via social alla reazione di Messi e dei compagni di squadra del Barcellona.

"Erano rimasti di sasso". A distanza di qualche ora, Abidal ha poi voluto precisare sul suo profilo twitter, con una parziale rettifica. "Quando mandai il video per sollevare la squadra Messi non mi disse mai di non inviar piu' cose del genere, ne' di non volerne sapere. Leo aveva detto che non gli piaceva vedermi cosi', ma in nessun momento ha mai detto parole cattive verso di me".

Nel frame ritwittato da Canal+, Abidal racconta anche che quando era in cura a New York "Thierry Henry, mio amico, fu l'unico giocatore che venne a trovarmi: ma quando lo vidi in fondo al corridoio, cominciai a piangere. Non volevo mi vedesse in quelle condizioni".